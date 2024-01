Anche poco fa diversi cittadini hanno raggiunto via Tharros: destinazione Guardia medica. Peccato però che la porta dell’ambulatorio è chiusa. Come anche ieri e tanti altri giorni. Del disservizio però nessuno è stato avvisato. E le proteste da parte dei cittadini di Cabras aumentano giorno dopo giorno.

Sulla porta dell’ambulatorio infatti non c’è nessun cartello che indica la chiusura, tanto meno dove recarsi in caso di bisogno. Del disservizio non c’è traccia nemmeno nel sito internet della Asl di Oristano. Ma neanche il sindaco di Cabras Andrea Abis, autorità sanitaria locale, sa esattamente i giorni in cui l’ambulatorio sarà aperto: «Altrimenti - dice - avrei comunicato alla popolazione giorni e orari. Dalla Asl, ormai dal mese di dicembre, mi è stato comunicato solo che la Guardia medica in alcuni giorni non sarebbe stata attiva per la mancanza di medici. Menomale però che almeno abbiamo i medici di base».

Il problema però dovrebbe essere risolto. Dalla Asl fanno sapere che a partire da domani il servizio sarà attivo. Non si sa però fino a quando e in quali giorni il medico sarà presente.

