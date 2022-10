Altra interrogazione: questa è la numero otto. A Cabras quasi un vero caso. Il consigliere della minoranza Antonello Manca, che durante l’ultima assemblea pubblica ha deciso di abbandonare l’aula nonostante all’ordine del giorno ci fosse la discussione di sette interrogazioni presentate da lui stesso, oggi ha presentato l’ennesima.

Questa volta ha da ridire sui lavori di pulizia effettuati nello stagno di Cabras da parte del Comune per la bonifica dei canali per evitare una moria di pesci a causa della mancanza di ossigeno. Manca chiede come mai è intervenuto il Comune “visto che questo non ha competenza sul compendio stagnale e tanto meno la competenza tecnica per stabilire l’urgenza dei lavori disposti in fretta e furia”.

Ma non solo: “L’emergenza sanitaria richiamata dall’ordinanza sindacale non risulta documentata da specifiche relazioni tecniche”, si legge. Manca poi nel documento accusa il sindaco Andrea Abis di aver contribuito alla proliferazione della mercierella (una pianta) , sottolinenando che la sua rimozione deve avvenire esclusivamente con tecniche aspiranti. "L’incauta scelta di utilizzare un escavatore per rimuovere la pianta è stata sbagliata e dannosa - si legge nell’interrogazione - bene avrebbe fatto il sindaco a tenere conto dell’esperienza dei pescatori dai quali sarebbe sicuramente arrivata la conferma che la mercierella va rimossa con grande attenzione e non con l’uso di un escavatore”.

