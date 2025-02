Il Comune di Cabras chiede ai cittadini di richiedere quanto prima per chiedere la carta d’identità elettronica, così da evitare lunghe attese.

Il 3 agosto 2026 sarà, per legge, infatti la data ultima di validità di tutte le carte di identità cartacee. «Al fine di evitare situazioni di urgenza in prossimità della scadenza ufficiale - fa sapere il Comune con una nota -, invitiamo i cittadini in possesso di una carta di identità cartacea a verificarne la scadenza e richiedere per tempo un appuntamento per il rilascio di quella elettronica».

L’appuntamento può essere richiesto telefonando dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 8.30 alle 10 al numero 3402372574. Oppure online, attraverso lo sportello telematico nel sito istituzionale.

