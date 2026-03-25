«È emerso che alcuni cittadini hanno realizzato interventi edilizi o acquistato terreni senza essere stati adeguatamente informati della presenza dell'uso civico». A parlare è il consigliere di minoranza del Comune di Cabras, Antonello Manca, che oggi ha presentato un'interrogazione sulla vicenda.

Questo alla luce del fatto che «nella frazione di Solanas risultano presenti terreni gravati da uso civico – si legge nel documento – e che la mancata o incompleta informazione può aver esposto i cittadini a situazioni di incertezza oa possibili conseguenze amministrative».

Manca chiede al sindaco di Cabras, Andrea Abis, e all'assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Giordano, di rispondere a diversi quesiti: se l'amministrazione comunale ha ricevuto la segnalazione relativa agli usi civici nella località Solanas nel corso del 2024, ad esempio, e ancora quali verifiche siano state effettuate.

Viene chiesto, inoltre, per quali motivi non siano state avviate tempestivamente azioni di informazione e chiarimento nei confronti dei cittadini interessati, se il comune intende adottare iniziative per tutelare i cittadini che potrebbero avere agito in buona fede, non essendo stati informati della presenza del vincolo di uso civico e, infine, quali misure l'amministrazione intende intraprendere per garantire chiarezza e trasparenza sulla situazione dei motivi interessati. Manca chiede che le risposte vengano fornite nel prossimo Consiglio comunale.

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