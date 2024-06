In tutto sono in programma più di 80 eventi da giugno ad ottobre, tra rassegne, concerti, concorsi e tanto altro. Cabras presenta il calendario della stagione estiva 2024, un concentrato di spettacoli ideato dall’assessorato alla Cultura per l’intrattenimento serale nella cittadina lagunare e nelle borgate. Si ripete il tanto apprezzato Cover Band Contest nelle piazze del centro storico, dedicato ai gruppi musicali pop che quest’anno sono completamente rinnovati rispetto agli anni passati, con nuovi artisti selezionati da un’apposita giuria. Cresce anche il numero dei gruppi partecipanti: da nove si arriva a quindici band pronte a sfidarsi a colpi di musica per aggiudicarsi il primo posto. Tra Cabras e Solanas torna anche la rassegna Giganti di Cabras, alla quale partecipano i cabraresi che si sono affermati nel mondo dello spettacolo.

Immancabile la rassegna estiva curata dalla biblioteca comunale, che prevede le presentazioni dei libri direttamente da parte degli autori. La novità dell’anno è rappresentata dal concorso canoro Stelle del Sinis, che si svolgerà nalla notte delle stelle di San Lorenzo e coinvolgerà i piccoli talenti del canto, per una serata in grande stile affidata a Stefano Floris e a una giuria di professionisti, i quali dopo una prima selezione che si è svolta nei mesi scorsi, decreteranno la Stella del Sinis, ossia il cantante o la cantante che si aggiudicherà il primo titolo come miglior performer del talent.

A Tharros la scena sarà tutta per Roberto Bolle e Fiorella Mannoia, tra i nomi più attesi dal grande pubblico. Il 18 agosto Francesco De Gregori si esibirà in piazza Stagno. Inizieranno ad agosto i festeggiamenti per la Festa di San Salvatore. A settembre, nelle date del 15 e 16, sarà la volta del Festival della Bottarga. Sport e natura il 29 settembre, con la Ciclopedalata del Sinis, che torna in versione settembrina dopo l’annullamento della tradizionale data del primo maggio dovuta alle condizione meteo. E tanto altro ancora.

