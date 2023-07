Ora i maleducati non hanno scuse: i cartelli con scritti tutti i divieti da rispettare lungo la costa del Sinis sono davvero dappertutto. Il comune di Cabras guidato dal sindaco Andrea Abis, proprio per evitare di sentire la solita frase «Ma non c’è scritto da nessuna parte», ieri ha installato ulteriori 45 cartelli. Ora quindi tutti i fruitori della spiaggia, da Mari Ermi a Maimoni passando per Is Arutas, senza dimenticare la borgata marina di San Giovanni di Sinis, sanno ad esempio che è vietato portare via il quarzo bianco, come non è possibile fumare o parcheggiare le auto o altri mezzi sulle dune.

Ma ci sono gli avvisi anche per gli amici a quattro zampe: ora tutti sanno dove sono le zone riservate a loro. Sempre dal Comune fanno sapere che i controlli saranno intensificati grazie anche alla presenza dei vigili stagionali in servizio da pochi giorni.

