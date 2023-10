C’è il primo incontro pubblico per discutere del Piano di utilizzo del litorale. E quindi di come cambierà decisamente tutta la costa del Sinis che da selvaggia diventerà finalmente ricca di servizi.

L’amministrazione comunale di Cabras ha convocato per lunedì 6 novembre, alle 17.45, al centro polivalente di via Tharros, un incontro pubblico con tutti i portatori di interesse del Pul. «Stiamo avviando una nuova ideazione e programmazione dei litorali all’insegna dell’erogazione di servizi per un turismo strutturato, accessibile e sostenibile - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis - Si tratta di un momento decisionale importante che mette in atto una visione di prospettive per molti anni a venire». «È giunto il momento della partecipazione pubblica alla proposta di Pul, al quale teniamo particolarmente – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano -. Durante l’incontro sarà nostra cura fornire una completa informazione sulle procedure delle valutazioni ambientali e gli elementi utili per la presentazione delle osservazioni».

Il documento è stato adottato per la prima volta dal Consiglio lo scorso aprile. Le concessioni demaniali in spiaggia passeranno da 2 a 12 mentre le concessioni fuori spiaggia passeranno da 12 a 23. Prevista poi una gamma di servizi turistici stagionali fra ombrelloni e sdraio, bar, ristoranti, punti ristoro, parcheggi, servizi igienici e zone attrezzate per lo sport. Il comune fa sapere che il periodo per la consegna dei moduli con le osservazioni è stato posticipato di un mese, con termine ultimo al 16 novembre 2023.

La documentazione può essere inviata al Comune di Cabras via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in piazza Eleonora d’Arborea, al mattino dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il pomeriggio il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17. Il Comune fa sapere che per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’architetto Luca Ruiu dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 al numero 0783 397304.

© Riproduzione riservata