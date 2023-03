Fortunatamente è accaduto di mattina presto, quando in strada non c’era nessuno. In via De Castro a Cabras è finito a terra un palo della luce pubblica.

Per casualità in quel momento non era presente nemmeno un'auto parcheggiata: solitamente nella piazzetta a ridosso del tratto di strada i residenti lasciano la propria macchina.

Tanto spavento da parte di chi abita da quelle parti. Tutti hanno sentito il rumore del palo finito a terra.

Si tratta di una strada molto trafficata, sia perché porta al centro del paese, sia perché sono presenti due attività commerciali: un ferramenta e una cartolibreria. Ma non solo. La mattina via De Castro viene percorsa anche da tanti bambini che si dirigono alla scuola elementare di via Cesare Battisti.

