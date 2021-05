Il gruppo elettrogeno che da sempre ha permesso ai chioschi del Sinis di poter avere la corrente sarà solo un ricordo. Lungo i litorali cabraresi sta per arrivare l'energia elettrica.

Un servizio primario che da queste parti però non era mai arrivato. Per il sindaco di Cabras Andrea Abis si tratta di un sogno che si realizza dopo mesi di incontri con i dirigenti dell'Enel. Oggi, durante una conferenza stampa, è stato presentato il mega progetto che è già iniziato.

Sono in avanzato corso, infatti, i lavori per la realizzazione di due nuove cabine e lo sviluppo di circa 6 chilometri di nuove linee che consentiranno di allacciare alla rete di distribuzione i chioschi presenti nelle spiagge di Maimoni e Mari Ermi.

Intervento che contribuirà a un incremento del tessuto economico e turistico del territorio. Il progetto è stato possibile grazie ad un finanziamento assegnato nel 2017 all'Area Marina Protetta del Sinis dall'Unione Europea per un totale di 850mila euro. Per il sindaco Andrea Abis si tratta di un cambio di rotta importante: "Con questo intervento si farà un grande passo avanti verso lo sviluppo del territorio. Il servizio elettrico lungo la costa non sarà solo utile alle strutture ricettive ma anche al Comune stesso in vista dell'approvazione del Piano di utilizzo del litorale e dell'attivazione di tanti altri servizi”.

Il collegamento alla nuova rete è previsto tra tre settimane.

