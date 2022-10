Un’auto è stata incendiata la notte scorsa a Cabras.

In via Vittorio Veneto, una Fiat 500 appartenente a C.A., commessa di 52 anni, è stata cosparsa di liquido infiammabile poi qualcuno – al momento non identificato – ha appiccato il rogo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riola Sardo e i Vigili del fuoco di Oristano che, estinte le fiamme, ne hanno accertato l’origine dolosa.

Le indagini vengono seguite dai carabinieri della Sezione operativa di Oristano e della Stazione di Cabras.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata