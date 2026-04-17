Poco importa se le cinque interrogazioni e la mozione sono state ritirate a poche ore dal Consiglio comunale. Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, durante l'assemblea pubblica di ieri sera ha risposto alle domande che il consigliere di minoranza Antonello Manca aveva posto ormai mesi fa. Ma non solo. Abis è stato critico per il metodo che sta utilizzando l'esponente dell'opposizione ormai da tempo. Molte interrogazioni, infatti, o non vengono discusse a causa della sua assenza o vengono ritirate. Manca ha comunicato di ritirare la documentazione per "dare un segnale concreto di apertura e disponibilità al dialogo istituzionale - ha scritto in una nota - non un passo indietro, serve più attenzione ai problemi concreti e meno chiusure". Il primo cittadino Abis ha ribattuto: "Non critico la funzione dell'opposizione, visto che anche io ho fatto parte della minoranza e ho presentato più volte interrogazioni, ma il metodo. Le interrogazioni si presentano e si discutono, magari subito. Non devono servire alla minoranza solo per mero strumentalismo al livello mediatico. Devono essere finalizzate a interrogare la maggioranza su argomenti di interesse. Molte interrogazioni non le ho apprezzate, sembrano interrogatori, di quelli che si portano avanti in Procura. Le domande che si pongono devono avere un senso politico. In alcuni casi, ci sono poi dei quesiti ai quali si può avere delle risposte con un semplice accesso agli atti e con lo studio delle carte".

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