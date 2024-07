L’emergenza sanitaria continua.

La direzione della Asl 5 di Oristano ha fatto sapere che il turno della guardia medica nei Comuni di Cabras e Solarussa dalle 20 di oggi, lunedì 1 luglio, alle 8 di domani, martedì 2 luglio, non sarà operativo.

Sempre la Asl fa sapere che in «in caso di necessità ci si può rivolgere ai punti di continuità assistenziale vicini». Quali però non si sa.

