Si pedala tra sabbia, erba e collinette, con il traguardo posizionato sul tratto finale della strada provinciale 6. Domenica la Sardegna accoglierà uno degli eventi ciclistici più prestigiosi del mondo: la tappa italiana del Cyclo-Cross World Cup 2024-2025. La competizione, promossa da Flanders Classics, sotto l’egida dell’Uci, l’Unione ciclistica internazionale, si svolgerà a Is Arutas, nel territorio di Cabras.

La competizione vedrà al via i migliori atleti del mondo nelle categorie Donne Elite e Uomini Elite. Si parte con le donne alle 13.40, poi alle 15.10 toccherà agli uomini. Il percorso lungo circa 3 chilometri. Gli atleti, circa 80, arrivano da Paesi Bassi, Belgio, Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Canada, Francia, Svizzera, Albania e Germania. Bisogna fare attenzione però a dove parcheggiare la propria auto per ammirare da vicino i campioni dei pedali.

Per l’occasione la polizia locale ha istituto il divieto di sosta con rimozione forzata ma anche il divieto di circolazione di tutte le categorie dei veicoli (tranne quelli dell'organizzazione) nel tratto finale della strada provinciale 59, in località Is Arutas, esattamente nelle aree parcheggio. L'evento sarà trasmesso sui canali Eurosport di Discovery e RaiSport.

