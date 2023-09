Assenza in massa e interrogazione ancora appesa.

I consiglieri seduti nei banchi della minoranza non si sono presentati al Consiglio comunale di Cabras, convocato per ieri sera nella sede di Corso Italia. Assenti quindi Gianni Meli, Antonello Manca, Federica Pinna, Fenisia Erdas e Efisio Trincas.

Eppure all’ordine del giorno c’era la discussione di un’interrogazione presentata da loro stessi lo scorso sette luglio. Quella relativa ai lavori in corso da parte del Comune, con riferimento soprattutto alla cupola della chiesa di Santa Maria Assunta. Il gruppo di minoranza chiedeva informazioni sulla gara d’appalto. Ma anche sulla tipologia dei lavori eseguiti. La risposta da parte del sindaco e dell’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano però non è andata in scena.

«Tutto questo è singolare - ha detto il primo cittadino - Ci porgono delle domande e poi non si presentano per ascoltare le risposte. Ormai non ha più senso continuare a parlare di un argomento vecchio».

Abis ricorda che la discussione è stata portata in Consiglio già otto volte. Il documento, prima di portare la firma di tutti i consiglieri, era stato infatti portato solo dal consigliere Manca. Che però non si è mai presentato. Intanto sull’assenza all’assemblea il capo gruppo Gianni Meli precisa: «Io ero assente per motivi personali, gli altri per motivi, penso, lavorativi. Io ho comunicato la mia assenza al primo cittadino prima dell’assemblea».

