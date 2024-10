Tre operai generici, un giardiniere e quattro muratori. Sono le figure che dalla prossima primavera saranno assunte in Comune. La Giunta comunale di Cabras, in vista del nuovo finanziamento della Misura Cantieri LavoRas, ha confermato il progetto di Welfare Sociale denominato Sinis Lavoras, con il quale da diversi anni si impegna sostenere l’accesso al mercato del lavoro.

«Si tratta di un progetto che permette a chi viene assunto di percepire il valore del proprio territorio prendendosene cura», ha affermato l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti. «L’obiettivo è quello di consentire ai partecipanti di migliorare la propria condizione sociale, mirando a ridurre le diseguaglianze economiche delle fasce più deboli della popolazione. Una strada per l’integrazione all’interno della comunità che non si deve dare per scontata in quanto fa parte di un processo articolato al quale non tutti riescono ad accedere pienamente senza essere affiancati dalle istituzioni».

Gli operai lavoreranno per otto mesi continuativi, con orario settimanale articolato in almeno trenta ore per cinque giorni. I bandi di selezione verranno pubblicati nei primi mesi del 2025. Gli otto uomini e donne che parteciperanno al progetto daranno il loro contributo lavorativo nel settore ambientale e delle manutenzioni, compresi i litorali e le aree umide e le zone interessate da dissesto idrogeologico, andando a incrementare il lavoro degli operai comunali. «In questi anni i soggetti ammessi hanno dato un importante contributo a supporto dell’area tecnica del Comune e dell’Area Marina Protetta», ha detto l’assessore all’Ambiente Carlo Carta, «con interventi di predisposizione del litorale e manutenzioni nelle borgate durante la stagione estiva. può godere delle opere realizzate”.

