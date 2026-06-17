Quasi trecento tra ristoratori, enotecari e operatori turistici provenienti da tutta la Sardegna hanno preso parte alla Karmis 30 Experience, l'appuntamento conclusivo delle celebrazioni per i trent'anni del Karmis.

Ospite d'eccezione e padrino dell'anniversario è stato lo chef stellato Carlo Cracco, che ha trasformato il palco della cantina in una cucina a vista proponendo uno show cooking costruito attorno all'incontro tra territorio e alta cucina. Lo chef ha preparato un risotto mantecato al mascarpone, con pomodoro confit, limone e bottarga di muggine, pensato per valorizzare le caratteristiche del Karmis e accompagnato dal racconto degli ingredienti, delle tecniche di preparazione e del loro legame con il territorio. Nel corso della dimostrazione ha sottolineato il valore della cultura del vino e della qualità delle materie prime, soffermandosi sul ruolo dell'educazione al consumo consapevole e sull'importanza di raccontare ai più giovani il patrimonio enogastronomico italiano.

«È stata una serata che ha raccontato bene cosa significa fare vino oggi - racconta Carlo Cracco - custodire una tradizione antica, ma avere il coraggio di rinnovarsi continuamente. La Cantina Contini, la più antica della Sardegna, ha saputo conservare la propria identità e allo stesso tempo innovare, cogliendo i cambiamenti del mercato senza perdere il legame con il territorio. Il vino non deve avere barriere: le persone devono poter entrare in cantina, conoscere il lavoro, il tempo, la ricerca e la passione che ci sono dietro ogni bottiglia. Solo vivendo questa esperienza si comprende davvero il valore di un mestiere che, pur essendo antico, continua a evolversi».

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