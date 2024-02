Cambia la viabilità in via Triste, una delle arterie principali di Cabras e dove è presente la scuola secondaria. A causa dei lavori ripristino del manto stradale, nel tratto compreso tra via IV Mori e fino all’altezza dell’Istituto scolastico di primo grado, dal 26 febbraio 2024 all’otto marzo, e comunque fino al termine dei lavori di ripristino del manto stradale, dalle 7.30 alle 17.30 di ogni giorno, verrà istituito il restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato.

Nell’ordinanza si legge però che è obbligatorio dare sempre la precedenza agli autobus del servizio pubblico di linea. Ma non solo. Prevista infatti anche l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi impegnati nell’esecuzione dei lavori.

I cittadini che abitano nel tratto di strada e che necessitano di informazioni possono consultare l’ordinanza presente nel sito istituzione del Comune oppure recarsi all’ufficio della polizia locale.

