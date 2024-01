Cambia la viabilità a Solanas in occasione della Candelora, il 2 febbraio. A partire dalle 18 si svolgerà una processione nel centro abitato della frazione.

I fedeli partiranno dalla chiesa di San Pietro per poi dirigersi verso le vie Regina Giovanna, Principessa Maria José, Re Boris, San Pietro e Vivaldi. Considerato che alcune strade lungo le quali si snoderà il corteo sono ad alta densità di traffico, mentre altre sono molto strette, il responsabile della polizia locale Fabrizio Meloni ha emanato un’ordinanza per disciplinare il traffico veicolare in maniera che la processione possa svolgersi in maniera ordinata e in condizioni di sicurezza.

È vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti, non è consentito poi immettersi nel percorso durante la processione.

Ma non solo: i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti sono obbligati a fermarsi prima di occupare le strade. Saranno presenti tutte le segnalazioni manuali e luminose. Il documento è stato inviato alla Questura di Oristano e alla stazione dei carabinieri di Cabras.

