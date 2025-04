Le belle giornate per poter stare in giardino sono iniziate, ma i giochi per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di via De Gasperi, recentemente ristrutturata, non ci sono. La denuncia arriva dal consigliere comunale di minoranza Antonello Manca che ha presentato un'interrogazione.

«Considerato che al momento, nonostante la conclusione dei lavori, il giardino non è fruibile in quanto i giochi presenti risultano essere vecchi, rotti, sporchi e accatastati in modo disordinato, ma soprattutto che le famiglie degli alunni segnalano che era stato promesso, anche dal sindaco, il posizionamento di nuovi giochi nell'area verde - si legge nel documento - si interrogano il sindaco e gli assessori per sapere quali siano le distanze per cui, a distanza di tempo dalla fine dei lavori, l'area giochi non sia ancora fruibile».

Manca chiede poi «se esiste un piano per l'acquisto e l'installazione di nuovi giochi e quali tempi concreti si prevedano affinché i bambini possano finalmente usufruire del giardino della scuola durante i mesi rimanenti dell'anno scolastico». Il consigliere chiede una risposta urgente, data l'imminente chiusura dell'anno didattico e l'importanza del tema per la comunità scolastica.

