Era morto da giorni nella sua casa che si affaccia su un vicoletto di via Tharros a Cabras. Sono stati i vicini a preoccuparsi e temere il peggio notando l’assenza dell’anziano che viveva da solo. Così hanno dato l’allarme, poi la scoperta: Mauro De Sciora, 77 anni di origine ligure, era privo di vita.

I vigili del fuoco di Oristano, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno trovato il corpo dell’anziano. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso, il medico ha solo potuto constatare che era morto da diversi giorni. In via Tharros sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che la morte del 77enne sia avvenuta per cause naturali, forse stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Nonostante facesse una vita riservata, la notizia della morte ha destato commozione nella comunità. «Un uomo molto solo – ha commentato il sindaco Andrea Abis – da tempo si era stabilito nel nostro paese ma è sempre stato riservato». Forse non era mai riuscito a integrarsi, una vita quasi ai margini finita in in una drammatica solitudine. Adesso sarà l’amministrazione comunale a farsi carico del funerale.

