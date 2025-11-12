Cabras, al via la microchippatura gratuita dei cani e dei gatti promossa dal Servizio Veterinario della Asl di OristanoL’appuntamento è per giovedì 27 novembre, dalle 11:30 alle 12:30
Il Comune di Cabras ha fissato la data per la microchippatura gratuita dei cani e dei gatti, promossa dal Servizio Veterinario della Asl di Oristano.
L'appuntamento è per giovedì 27 novembre, dalle 11:30 alle 12:30, presso il Centro Polivalente di via Tharros. Il Comune fa sapere che le prenotazioni saranno aperte fino al 21 novembre. I conduttori degli animali dovranno presentarsi con un documento d'identità e il codice fiscale.
Gli interessati sono invitati a presentare il modulo presente nel sito istituzionale del Comune presso l'ufficio della Polizia locale di piazza Eleonora dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) dalle 11 alle 13, o tramite l'Ufficio Protocollo, anche inviandolo via mail all'indirizzo: polizia.locale@comune.cabras.or.it con oggetto: “Microchippatura gratuita”.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 0783/397271.