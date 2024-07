Ora il “grazie” è arrivato in maniera ufficiale. Il sindaco di Cabras Andrea Abis e la Giunta comunale hanno consegnato a Corrado Sorrentino una targa per il gesto di altruismo che lo ha visto protagonista nel salvataggio di un bagnante in difficoltà a San Giovanni di Sinis domenica scorsa. L’incontro, al quale ha partecipato anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano Federico Pucci, è stata anche l’occasione per discutere dei problemi legati alla sicurezza del litorale di Cabras, dove tra poco più di una settimana partirà il servizio di salvamento a mare.

«È strategica la programmazione di un Piano regionale di salvamento a mare, all’interno del quale sia sviluppata una mappatura del rischio e definiti i criteri del fabbisogno di servizio da parte di ciascun comune costiero a partire dai diversi livelli di rischio» ha spiegato il sindaco Andrea Abis. «Il salvamento a mare dovrebbe essere pianificato non solo come strumento di intervento di protezione civile ma anche come parte integrante e qualificante della programmazione dei servizi turistici dei Comuni della Sardegna. Per quanto ci riguarda, non avendo postazioni a carico di concessioni private, le risorse finanziarie del contributo regionale andrebbero perlomeno quadruplicate» chiarisce Abis.

Forte la collaborazione della Capitaneria di porto che, con il Comandante Pucci, si è detta al fianco dell’Ente in questa nuova fase di codificazione di alcune implementazioni del servizio, come in una sorta di Protezione civile avanzata. Sono diverse le proposte avanzate durante il tavolo di lavoro di stamane, che l’amministrazione comunale intende avviare già durante la stagione 2024, in sinergia con l’Area Marina Protetta. Su proposta di Corrado Sorrentino sarà sperimentata fin da subito da parte dell’Amp la realizzazione di una linea di salvamento, ossia l’installazione di una linea di appiglio montata su galleggianti e zavorre che potrebbe diventare estremamente utile in caso di deriva sulle correnti da parte del bagnante.

«Ringrazio l’Amministrazione e l’Area Marina Protetta per questo riconoscimento e credo che la collaborazione tra Comune e Capitaneria sia fondamentale, assieme alla messa in pratica di comportamenti prudenti da parte della popolazione che frequenta le spiagge, soprattutto durante le mareggiate. Dal mio canto sono a completa disposizione e credo che l’interazione tra le parti potrà produrre un risultato eccellente» ha affermato Corrado Sorrentino.

© Riproduzione riservata