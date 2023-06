Un malore fatale per un 56enne di Villanovaforru in vacanza sulla costa del Sinis. Inutili i soccorsi per Davide Serra che si trovava nel campeggio di Mari Ermi.

L'uomo ha avuto un malore quando era all’interno della tenda: immediatamente è stato lanciato l’allarme, è stato chiesto l’intervento del 118, sul litorale è arrivato anche l’elisoccorso ma per il 56enne non c’è stato nulla fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della capitaneria di porto.

