Buone notizie per le famiglie con figli che frequentano l’asilo nido comunale di Cabras.

L’amministrazione ha approvato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi “Bonus Nidi gratis” riferiti al periodo che va da gennaio a dicembre 2023.

I genitori di bambini che frequentano il nido possono procedere entro lunedì 4 dicembre alla presentazione delle richieste relative a entrambe le finestre, quella che va da gennaio a luglio, e quella del periodo successivo, da luglio a dicembre 2023.

Il Bonus nidi gratis consiste in un contributo massimo di 200 euro mensili, per una durata che non supera gli undici mesi, in riferimento ai servizi fruiti durante l’intero anno.

Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche mono genitoriali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, con almeno uno o più figli a carico di età compresa tra zero e tre anni e con un Isee massimo di 40mila euro. La domanda di contributo deve essere inviata al Comune. Si può scaricare dalla sezione “avvisi” del sito istituzionale e deve essere trasmessa preferibilmente per via telematica tramite pec o e-mail.

