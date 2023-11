Da una parte numeri da record, dall’altra un fenomeno difficile da debellare: il sommerso.

Sono le due facce opposte della tassa di soggiorno, a Cabras. Da quando è stata istituita il Comune non aveva mai registrato numeri così alti: dal primo gennaio 2023 al 30 settembre sono entrati nelle casse del municipio 110mila euro. Lo scorso anno invece, durante però tutto l’anno, 75mila euro. Due anni fa circa 50mila euro, ma c’era ancora la pandemia in corso.

I dati sono stati annunciati dal primo cittadino Andrea Abis.

Per gli amministratori comunali un ottimo risultato, anche perché si tratta di risorse già spese durante la stagione estiva: il Comune di Cabras questa volta ha deciso di utilizzare la tassa per l’organizzazione dei tantissimi eventi estivi nel centro storico del paese.

«Ma si potrebbe fare ancora di più - ammette il sindaco Andrea Abis - Siamo un Comune turistico e le presenze aumentano ogni anno. Sono certo che ci saranno numeri più elevati quando migliorerà anche la ricettività». Questo quando verrà approvato il Pul, ora nella fase delle osservazioni da parte dei cittadini.

Ma c'è però anche il rovescio della medaglia. Sempre Abis ammette che la cifra non non è reale se si pensa a tutto il sommerso presente nel paese lagunare: «Dalle nostre verifiche, quindi visionando le strutture che vengono sponsorizzate nei vari portali, risulta che perdiamo almeno il 30 per cento della tassa. Ci sono operatori che non dichiarano nulla e altri che dichiarano invece solo una parte degli ingressi nelle loro strutture. Purtroppo però non è semplice avere un quadro completo della situazione ma soprattutto sanzionare».

Ecco perché tra pochi giorni verrà sottoscritto un accordo tra il Comune, la polizia locale di Cabras, l’Ufficio tributi e la Guardia di Finanza: «La presenza dello Stato ora è necessaria - spiega Abis - Da soli noi possiamo fare poco. Viste le tantissime presenze c'è bisogno di un supporto importante. Sarà un lavoro congiunto. Spero che questa nostra decisione serva da deterrente».

© Riproduzione riservata