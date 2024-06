Intesa tra il Comune di Busachi e Forestas per interventi di mitigazione del rischio idraulico-idrogeologico e del rischio antincendio boschivo.

Nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Orrù ha approvato la convenzione. Si procederà alle operazioni di pulizia delle aree a rischio incendio all’interno della fascia dei 200 metri dall’abitato, delle aree a verde comunali periferiche e dei cortili degli edifici scolastici.

Forestas è solita collaborare con le Amministrazioni per queste finalità e anche in quest’occasione ha dato il via libera alla sigla della convenzione. Sarà dunque il suo personale ad occuparsi degli interventi nel territorio di Busachi.

Le risorse relative alla manodopera saranno a carico di Forestas, mentre l’Amministrazione comunale ha stanziato 800 euro per i materiali che saranno necessari per l’esecuzione degli interventi.

© Riproduzione riservata