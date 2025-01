Atto vandalico oggi nelle campagne di Busachi. Nel pomeriggio la brutta scoperta: qualcuno, in località Fenughedu, ha devastato la presa d’acqua utilizzata per rifornire le riserve degli allevatori e, in caso di emergenza, dei vigili del fuoco. Sono stati rotti gli attacchi per approvvigionare le autocisterne e far fronte alla carenza d’acqua che in estate puntualmente si registra.

Purtroppo non è la prima volta che accade e il sindaco Giovanni Orrù è pronto a presentare un esposto ai carabinieri. «Lo farò domani mattina – dice Orrù. – Purtroppo questo è il modo incivile con cui qualche persona della nostra comunità si comporta. Ciò mentre l’Amministrazione comunale è impegnata da anni a valorizzare le acque sorgive: ne abbiamo realizzate sette, che danno l’opportunità soprattutto agli allevatori di approvvigionare le proprie aziende in annate siccitose. Questo episodio vandalico è come lo sforzo dell’Amministrazione viene ripagato».

Oggi il sindaco è stato subito avvisato e si è proceduto a un sopralluogo in località Fenughedu, dove è stato accertato l’ennesimo atto vandalico.

