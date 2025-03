Patrocinio gratuito del Comune per il film “Dal nulla” della società Las Sarraz Pictures. Lo scorso maggio, sul tavolo del sindaco Giovanni Orrù, è arrivata la richiesta della società di poter realizzare nel territorio di Busachi alcune riprese cinematografiche, richiedendo quindi al Comune la collaborazione, i permessi necessari per effettuare i lavori di ripresa e la concessione del patrocinio comunale in forma gratuita.

Scelta accordata dato che il film, come precisato nella delibera dell’esecutivo, è stato riconosciuto «film di interesse culturale nazionale dal Ministero della Cultura oltre che dalla Regione».

Le riprese riguardano gli spazi interni ed esterni della chiesa di San Domenico, del complesso monumentale di Collegiu e il Santuario campestre di Santa Susanna.

«La collaborazione e la promozione della produzione cinematografica a tale evento risulta essere di sicuro interesse per il nostro Comune, con importanti ricadute sotto l'aspetto economico e promozionale per il settore commerciale e turistico locale, favorendo, altresì anche la conoscenza del nostro patrimonio architettonico - paesaggistico e naturalistico in tutta Italia e all’estero», commentano dal Comune.

