Potranno essere ribanditi a breve i lavori per mettere in sicurezza la casa di riposo a Busachi. In corso una causa tra il Comune e la ditta che nel 2020 si è aggiudicata l’appalto, ma depositate le perizie l’ente pubblico potrà far ripartire la gara.

«Dopo un’estenuante attesa possiamo finalmente ricominciare», dice il sindaco Giovanni Orrù. «Il nostro avvocato ci ha infatti comunicato che sono state depositate le perizie e possiamo attivarci per procedere con il nuovo affidamento dei lavori».

La casa di riposo è stata realizzata negli anni Ottanta. Alcuni anni fa il Comune ha ottenuto un importante finanziamento per metterla a norma: 550mila euro dalla Regione. I lavori però si sono fermati quasi subito per un contenzioso nato tra la ditta che li stava eseguendo e il Comune.

Negli ultimi anni si stava procedendo con le proroghe periodiche alla cooperativa che gestiva la struttura in attesa di recuperare le somme per intervenire ed aprire il cantiere. Quando questo è stato possibile gli anziani ospiti sono stati trasferiti e si è aperto il cantiere. Pochi mesi di lavori, però, e gli stessi si sono poi interrotti. Ora la bella notizia per l’ente pubblico che, nel frattempo, ha incassato altri due risultati. Il Comune è infatti riuscito ad ottenere un ulteriore finanziamento di 450mila euro dalla Regione. Saranno dunque rifatti tutti gli impianti, gli infissi e realizzato il capotto termico.

L’Amministrazione comunale è riuscita anche ad acquistare un terreno adiacente di 800 metri quadri che consentirà agli ospiti della casa di riposo di usufruire di un ampio spazio verde.

