Si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 7-8 giugno e a Busachi prende forma un quadro politico ormai definito. È ufficiale la candidatura dell’attuale vicesindaco Lino Cordella, che guiderà quella che potrebbe essere, salvo sorprese dell’ultima ora, l’unica lista in campo. Un passaggio di testimone nel segno della continuità dopo i 16 anni di amministrazione del sindaco Gianni Orrù, che ha scelto di lasciare la guida del Comune proprio al suo vice. Cordella, 52 anni, impiegato della Asl, porta con sé un’esperienza amministrativa consolidata: è stato in Giunta per oltre dieci anni e ora si prepara a guidare un gruppo che dovrebbe includere gli assessori uscenti Francesco Fadda e Franco Mele, oltre al capogruppo Giovanni Ligas.

Il programma è praticamente definito e riparte dalle opere già avviate, con l’obiettivo di completarle nel prossimo mandato. «Si tratta di interventi fondamentali per la comunità, per i quali sono già disponibili 300mila euro -spiega Cordella-. Due le strutture sociali considerate prioritarie la casa di riposo, finanziata con 1,2 milioni di euro, e la Casa del Dopo di Noi, un progetto da 1,8 milioni che dovrebbe vedere la luce in tempi rapidi». Tra gli obiettivi più attesi figura anche la realizzazione del campo in erba sintetica, un intervento molto richiesto dal mondo sportivo locale.

Cordella pone inoltre grande attenzione al tema dello spopolamento «Stiamo lavorando per creare servizi e infrastrutture che permettano non solo agli anziani, ma soprattutto alle famiglie e ai giovani, di immaginare il proprio futuro in paese».

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