Vigili del fuoco, nella notte tra martedì e mercoledì, sulla Provinciale 11, per liberare la carreggiata invasa da terra, alberi, arbusti e grossi massi, in seguito a una frana che ha interessato un costone.

L’intervento è stato effettuato nel territorio comunale di Busachi.

Dopo la rimozione dei detriti, sono scattate le verifiche ed è stata disposta la chiusura del tratto interessato – tra il ponte sul lago Omodeo ed il bivio per Busachi – per la presenza di alcuni grossi massi in condizioni di precaria stabilità.

La strada resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

(Unioneonline/l.f.)

