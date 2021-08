A Busachi via alla concessione di contributi per le associazioni del paese da parte del Comune a Busachi. Ammontano a 26mila euro i fondi programmati dalla Giunta comunale. La scelta è stata quella di destinare quattro mila euro a favore di associazioni che operano nel campo ricreativo e sportivo, mentre 22 mila saranno concessi alle associazioni per iniziative e progetti che ricadano nelle aree culturale e scientifica, educativa, sociale, socio-assistenziale, di promozione turistica e del territorio. Tempo fa il Comune aveva aperto il bando per la presentazione delle domande da parte delle associazioni locali, decidendo di prorogarlo a fine giugno vista la difficoltà di riorganizzare e riprogrammare le attività da parte delle associazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Seguendo le richieste arrivate entro i termini sono stati quindi assegnati i contributi. In particolare al coro polifonico Santa Usanna per la scuola settimanale di canto, la registrazione e presentazione del nuovo Cd, il concerto di Natale e la partecipazione all’evento “Sulle vie del presepe “sono stati assegnati 3.930 euro. Tre i contributi alla Pro loco “Cuvventu”, uno di 3.144 euro per “Busachi in fiore – r-estate a Busachi” . Stesso importo per le attività natalizie mentre 11.782 euro sono stati assegnati per la ventunesima rassegna del folklore. Cifre che si discostano di poco dagli importi richiesti. A fronte dei 12 mila euro chiesti dalla Società polisportiva busachese ne sono invece stati concessi 4 mila per sostegno alla stagione sportiva ed altre attività proposte.

© Riproduzione riservata