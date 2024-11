Le voragini costringono gli automobilisti a fare gli slalom per proteggere la macchina. E con la pioggia le enormi buche diventano laghi. Ma non solo: sono sparite le linee bianche sia ai lati della strada, quelle che dovrebbero permettere di capire dove inizia la cunetta, ma anche al centro della carreggiata, quelle che dovrebbero dividere invece i sensi di marcia e consentire il sorpasso in sicurezza. E la notte i problemi aumentano perché è buio pesto.

Chi da Cabras deve raggiungere Oristano è in serio pericolo, in qualsiasi tratto provinciale decida di percorrere.

La strada provinciale 1, uno dei tratti più trafficati dell’Oristanese, giorno dopo giorno diventa sempre più pericoloso. È quello che sia da Cabras che da Torregrande porta a Oristano passando per il ponte del Rimedio. Lungo tutta la strada non c’è un chilometro che non presenta pericoli. In tanti punti della carreggiata manca il guard rail su entrambi i lati, mentre il manto è dissestato quasi ovunque. Le buche mettono in pericolo gli automobilisti ma soprattutto i motociclisti. Senza contare che è completamente priva di illuminazione. Ma rischiano anche gli automobilisti che da Cabras devono raggiungere Oristano passando dalla frazione di Solanas. Si tratta della strada provinciale 5. Tutta la carreggiata è completamente dissestata e le linee bianche non esistono da tempo: tre chilometri di curve e pericoli. Anche in questo caso non esiste l'illuminazione, chi finisce in cunetta rischia di non essere visto da nessuno.

Ma c’è anche un altro modo per raggiungere la città dal paese lagunare, e cioè passando per il ponte di Brabau. Prima di percorrerlo però bisogna oltrepassare le buche presenti dopo la fine di via Leopardi, nella strada provinciale 1.

Dagli uffici della provincia fanno sapere che il nuovo Amministratore straordinario, Battista Ghisu, insediatosi a fine settembre, vuole intervenire immediatamente sulla viabilità, sui tratti più pericolosi di proprietà dell'Ente.

