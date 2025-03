Affrontare il tema della salute mentale, portando in scena racconti, poesie e le canzoni della giovane Benedetta Marcia Zedda, che nella scrittura e nella musica ha trovato la chiave per esprimere se stessa e il proprio disagio. E’ il tema dello spettacolo “Break the prejudice” (Abbatti il pregiudizio), in scena venerdì 14 marzo, alle 17, al teatro comunale di Terralba, con il sottotitolo “Da vicino nessuno è normale”.



L’evento è promosso dall’associazione Coda di lupo, in collaborazione con il Comune di Terralba, il Centro di salute mentale e il Teatro delle Gocce, con il patrocinio dell’Unione europea e della Asl 5 di Oristano. Ad affiancare Marcia Zedda gli utenti del Centro di salute mentale di Terralba, struttura da sempre attiva e impegnata nell’inclusione sociale delle persone con disagio psichico, che reciteranno poesie e composizioni per aprire una riflessione sulla malattia mentale.



Sul palco saliranno anche i giovani, tutti tra i 18 e i 30 anni, provenienti da diversi paesi europei, tra cui Austria, Spagna, Francia, Polonia e Germania, aderenti al programma “European Solidarity Corps”, finanziato dall’Unione europea per offrire ai giovani opportunità di volontariato all'estero. A loro il compito di tradurre e recitare ciascuno nella propria lingua i testi della giovane artista.



Uno spettacolo che parla la lingua dell’inclusione a tutto tondo e che mira ad abbattere le barriere geografiche e quelle sociali attraverso una profonda riflessione sul concetto di normalità e anormalità.

