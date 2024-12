Il progetto fu avviato nel 2019, bloccato poi nel 2021 dal ministero dei Trasporti. Ora per la Ztl c’è però il nuovo via libera della Giunta che ha rimodulato l’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel centro storico della città, con telecamere e controlli elettronici agli ingressi.

Interesserà il perimetro compreso tra piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele II, via del Carmine, via Efisio Cugia (da piazza Monsignor Cano a via Mannu), via del Rosario, via Solferino, vico Palazzo, vico al Duomo, vico del Vescovo, piazza Duomo e piazza Episcopio. La documentazione sarà inoltrata ora al ministero dei Trasporti per la validazione dei varchi elettronici e successivamente la delibera passerà in Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione e conseguente entrata in vigore.

Il sindaco Alfonso Marras e l’assessore alla viabilità Marco Naitana evidenziano come la Ztl «consentirà di migliorare sensibilmente la vivibilità e il decoro nel cuore della città più efficace della zona e allo stesso tempo mettere un freno agli indisciplinati e a coloro che non rispettano le regole».

La nuova ZTL è stata pensata per creare benefici effetti sul centro storico grazie al minore inquinamento acustico e atmosferico che si produrrebbe per la minore presenza di veicoli a motore, una una maggiore sicurezza per i pedoni, a una migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e in generale a una migliorata vivibilità del quartiere per residenti, operatori commerciali e turisti.

La viabilità all’interno della Zona a traffico limitato sarà regolata a senso unico di marcia, con velocità massima consentita 10 km/h, e accessi da corso Vittorio Emanuele II, piazza Episcopio, piazza Duomo, via Rosario, via Cugia. Ciascun accesso sarà controllato tramite controlli elettronici e telecamere installati ai quattro varchi di ingresso e monitorati dalla Polizia locale.

«L’attivazione della Ztl nel centro storico – sottolineano ii sindaco Marras e l’assessore Naitana - è un altro passo verso il modello di città che questa amministrazione ha intenzione di raggiungere: una città moderna, sostenibile, che ha a cuore il benessere dei propri cittadini e dei visitatori e che vuole preservare e valorizzare i propri siti culturali e storici. Limitare allo stretto necessario la presenza di veicoli a motore nel Centro storico è un segnale che va in questa direzione».

