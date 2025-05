Un riconoscimento per quanti contribuiscono alla promozione dei valori di mutualismo e solidarietà. Con queste finalità, la Società Operaia Mutuo Soccorso ha promosso la quarta edizione del premio che assegna una borsa di studio del valore di mille euro.

La cerimonia di consegna avverrà il 31 maggio nella storica sede cittadina, e sarà un momento particolarmente significativo, considerato che la borsa di studio è messa a disposizione dal presidente onorario Guido Sechi, che ha inteso sostenere con questo premio gli studenti che perseguono l'eccellenza accademica, distinguendosi per la qualità della loro ricerca e per l'eccellente impegno dimostrato nello studio.

«Il premio – evidenzia il presidente Alfonso Mozzo- vuole essere un riconoscimento importante per gli studenti che hanno lavorato sodo per raggiungere i loro obiettivi e rappresenta un'opportunità per valorizzare le loro competenze e conoscenze. Siamo soddisfatti – aggiunge - perché dopo un anno siamo riusciti a riproporre l’evento, in quanto la Soms, anche per le capacità e i meriti dei miei illustri predecessori, si impegna a supportare e promuovere lo sviluppo culturale e sociale della comunità».

