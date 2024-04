Non dimenticherà facilmente la brutta avventura una turista americana, protagonista oggi pomeriggio di una caduta durante una escursione a Bosa in località “Cumpoltitu” e che poteva avere conseguenze più gravi. Fortunatamente la donna è stata prontamente soccorsa da una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer. I soccorritori hanno trasportato la turista sulla strada principale per affidarla successivamente alle cure del 118.

Con l’inizio della bella stagione, come tutti gli anni, non sono rari i casi di persone, prevalentemente turisti, che si avventurano all’interno di un territorio bellissimo come quello delle coste planargesi, ma anche pieno di pericoli se non si conoscono bene i luoghi.

Anche sulle coste si verificano episodi simili come quello che recentemente aveva visto protagonista un sacerdote che era stato salvato dopo diverse ore di ricerche e al termine di un complesso intervento di salvataggio. Il religioso fu ritrovato in una caletta e portato sul bagnasciuga con un gommone nei pressi di Cala Fenuggiu.

L’uomo aveva perso l’orientamento rimanendo bloccato in una caletta. In quel caso dopo una segnalazione all’ufficio circondariale marittimo di Bosa era stata attivata la macchina dei soccorsi.

