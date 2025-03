Continua a pieno ritmo da parte dei promotori l’organizzazione del “Bosa Wine Festival”, uno degli appuntamenti più attesi del nutrito cartellone della primavera in Planargia 2025 ed in programma nel fine settimana 24 - 25 maggio. Manifestazione diventata ormai imperdibile per gli amanti del vino e della buona cucina, che si svolgerà ai piedi di in luogo di grande fascino come lo storico Castello Malaspina.

«Saranno ancora due serate imperdibili . anticipano gli organizzatori- dedicate ai migliori vini sardi e italiani, con degustazioni di eccellenza, spettacoli coinvolgenti e tradizioni uniche. I visitatori avranno l'opportunità di degustare vini di alta qualità, scoprire le tradizioni culinarie sarde, immergersi nell'arte contemporanea e nell'artigianato locali».

«L'itinerario di degustazione – sottolineano- permetterà di esplorare le diverse proposte enologiche, mentre piatti tipici della tradizione bosana e sarda arricchiranno l'esperienza sensoriale. Non mancheranno momenti di folklore che renderanno l'evento ancora più speciale».

