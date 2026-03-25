Sono stati sorpresi con oltre un chilo di marijuana suddiviso in 21 involucri: tre giovani di Bosa, di 25,20 e 19 anni, sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un’operazione antidroga.

L’attività è scattata nell’ambito di controlli mirati sul territorio. Nei giorni scorsi gli uomini dell’Arma hanno notato un insolito via vai di persone che si muovevano in una zona periferica del paese dove sono numerose le seconde case, in questo momento, non occupate dai titolari che soggiornano in altri centri dell’isola e della penisola. In particolare l’attenzione si è concentrata su una villetta sfitta.

Appurato che nella casa c’erano delle persone, e che queste non erano i proprietari, i carabinieri con il supporto dei rinforzi hanno circondato l’abitazione. Durante l’intervento uno dei ragazzi ha provato a disfarsi della droga lanciando dal balcone uno zaino sportivo: al suo interno è stato trovato un ingente quantitativo di marijuana suddiviso in 21 buste in cellophane. Vano il tentativo di fuggire da un’uscita secondaria: all’esterno sono stati bloccati dai militari. La successiva perquisizione eseguita in casa ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro penale un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altra droga sfusa.

(Unioneonline/v.f.)

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