Accogliendo la richiesta del distretto agricolo che comprende la rete di imprese e del cibo “Terre di Planargia”, l’amministrazione comunale proseguirà anche per tutto il 2024 il sostegno alla manifestazione “Meraviglie della Valle del Temo… e Dintorni", per la vendita diretta di prodotti agricoli in Piazza IV Novembre. Il mercato con frequenza settimanale, si svolgerà tutti i sabati mattina, dalle 8 alle 14, mentre eventuali giornate aggiuntive potranno essere concesse in prossimità o in concomitanza di eventi, feste o manifestazioni comunali e nazionali.

«L’istituzione del mercato – si legge nella delibera adottata dalla Giunta guidata dal sindaco Piero Casula- è finalizzata al raggiungimento di diversi ed importanti obiettivi come la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, il sostegno alle aziende agricole presenti nel territorio, ma anche l’ offerta ai consumatori di prodotti di qualità, aspetto da non trascurare considerata la vendita di tanti prodotti a km 0».

