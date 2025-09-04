Per la qualità dei prodotti offerti agli acquirenti lo storico e frequentato mercatino settimanale di “Sa Fiera” è considerato un punto di riferimento importante per tutti. Ecco perché ha destato parecchia sorpresa a Bosa sequestro di una ingente quantità di salumi, formaggi e olive privi di tracciabilità. L’intervento è stato eseguito dal servizio veterinario della Asl 5 di Oristano, su segnalazione della polizia locale, al termine di controlli mirati.

Dopo ore di verifiche e analisi, i generi alimentari sono stati posti sotto sequestro e verranno distrutti in un centro autorizzato, mentre l’operatore responsabile sarà segnalato all’autorità giudiziaria. I controlli proseguiranno anche nei prossimi appuntamenti del mercato, a tutela della salute pubblica, fanno sapere dalla polizia locale guidata dal comandante Giampiero Farinelli.

L’attenzione resta alta anche alla luce dei recenti casi di botulino registrati nel cagliaritano.

