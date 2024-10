Hanno preso il via i lavori per la posa delle nuove condotte per il rifacimento della rete idrica e che interessano il tratto da via Ginnasio e piazza del Carmine a Bosa.

«Per permettere lo svolgimento delle opere nei cantieri - informano dal Comune - la via Ginnasio è interdetta al transito e alla sosta dei veicoli, mentre resta percorribile la piazza del Carmine. Al fine di consentire l’accesso alla piazza, è temporaneamente invertito il senso di marcia in via Cugia, nel tratto compreso tra via Azuni e piazza del Carmine. Secondo l’andamento dei lavori nel cantiere di via Ginnasio – sottolineano dal Municipio - potrà essere ripristinato il traffico veicolare nella via. Una volta ultimate le opere si procederà con la nuova bitumatura sull’intera sede stradale nelle vie Lungo Temo, Gioberti, Ginnasio, Azuni e piazza del Carmine».

Da evidenziare come nel frattempo sono stati conclusi gli interventi in piazza Gioberti e che successivamente saranno interessate altre parti della città.

