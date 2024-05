A Bosa proseguono con grande interesse e partecipazione gli incontri del percorso di formazione per genitori e tutti coloro che si occupano di educazione, guidati da Patrizia Virgilio, formatrice per adulti e insegnanti. Il prossimo appuntamento ancora una volta organizzato dalle parrocchie cittadine della Concattedrale Maria Immacolata e del Sacro Cuore di Gesù, dagli assessorati comunali ai Servizi sociali e pubblica istruzione, dall’oratorio Anspi "San Giovanni Bosco”, si terrà venerdì 10 maggio alle 18 nell’aula magna dell’ex seminario diocesano.

All’interno del tema generale dei convegni “L’ armatura dell’educatore”, si parlerà in maniera più specifica dei quattro verbi di un genitore/educatore efficace. Per agevolare e garantire una importante presenza di genitori, i promotori comunicano che durante la serata sarà disponibile un servizio di animazione per bambini e ragazzi a cura dello staff dell’oratorio.

© Riproduzione riservata