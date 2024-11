Anche il programma delle feste natalizie e di Capodanno entra nella contesa politica. Il capogruppo di Bosa Cambia Bosa Alessandro Campus, contesta in una interpellanza "le modalità con le quali si intendono svolgere gli eventi di Capodanno a Bosa, in collaborazione con una associazione di promozione sociale senza che vi fosse alcun programma approvato dalla Giunta comunale e tantomeno che si procedesse ad alcun bando o manifestazione di interesse in forza dello stesso».

«Ad oggi – evidenzia Campus - non si conosce il contenuto degli eventi al Capodanno e nessuna promozione è stata fatta affinché possa esserci l’arrivo di turisti ed anche perché creino una attrattiva per i turisti ed i residenti».

Campus contesta inoltre le iniziative già programmate: «Diversamente dagli anni precedenti, vi sono ben poche iniziative di animazione per i bambini che invece dovrebbero essere i maggiori destinatari delle manifestazioni connesse alle festività natalizie, tanto che non vi è neppure un mercatino natalizio».

Il consigliere sottolinea ancora “che nella prossima settimana inizieranno gli eventi natalizi ma non vi è stata per gli stessi alcuna pubblicità o strategia comunicativa”.

© Riproduzione riservata