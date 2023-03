L’ultimo atto inserito a integrazione del documento di programmazione è stato quello del finanziamento di 350mila euro per la realizzazione di lavori di adeguamento del palazzo comunale, destinati a sala operativa della protezione civile e acquisto dotazioni di supporto al Centro Operativo Comunale. Complessivamente però, il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025 e l’elenco annuale 2023, recentemente licenziato dalla Giunta guidata dal sindaco Piero Casula è sicuramente molto ambizioso.

Secondo lo schema predisposto dall’ fficio tecnico- area lavori pubblici, firmato dalla referente Elena Beccu ed il cui titolare politico è il vice sindaco Federico Ledda, si parla complessivamente di circa 40 milioni di investimenti.

Nel dettaglio, oltre sette milioni di euro da spendere per la prima annualità, quasi 13 milioni da utilizzare per la seconda e 20 milioni per completare la terza. Un tesoretto davvero niente male che, l’esecutivo punta ovviamente a spendere entro la fine del mandato amministrativo.

© Riproduzione riservata