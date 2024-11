Nella prossima stagione estiva i turisti potranno avere nuovamente l' opportunità di visitare la spiaggia di Turas. L’amministrazione comunale ha sbloccato un intervento molto atteso, assegnando i lavori per la realizzazione della nuova scala di accesso. Il vecchio ingresso è infatti attualmente impraticabile a causa dell’erosione costiera che per l’effetto dell’azione dell’acqua ha reso l’area inagibile. Per effettuare l’intervento c’è a disposizione un finanziamento regionale dedicato al dissesto idrogeologico, assegnato nel 2017 in seguito ad alcune violente mareggiate. Solo nel maggio dello scorso anno, fu però approvato il progetto esecutivo, al quale si è dovuto apportare una revisione per l’adeguamento dei prezzi.

Le opere hanno un costo complessivo di 120 mila e prevedono la realizzazione di una nuova scala e la messa in sicurezza dell’area con la costruzione di un muro in calcestruzzo. “Questi lavori- evidenzia il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Federico Ledda-. sono portati avanti anche in concerto con la Capitaneria di Bosa Marina per gli aspetti relativi alla consegna dell’area e l’apertura del relativo cantiere, che prenderà il via nei prossimi giorni”.

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Alfonso Marras. “Sbloccare i progetti e gli interventi fermi da tempo è una delle priorità che ci eravamo imposti a inizio del mandato – sottolinea Marras- e i lavori alla spiaggia di Turas sono, un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno per concretizzare le proposte fatte ai cittadini con il nostro programma di governo”.

