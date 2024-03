E’ davvero il caso di dire che a breve uno dei simboli storici e culturali più importanti della città di Bosa splenderà di una nuova luce. La Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per l’illuminazione interna ed esterna del Castello di Serravalle.

«Nei prossimi giorni – spiega il vice sindaco Federico Ledda - verrà effettuata la gara per l’affidamento dei lavori. L’importo delle opere è di circa 90 mila euro, il risultato dell’unione delle risorse libere provenienti dai due precedenti interventi di messa in sicurezza del Castello, che si sono da poco conclusi».

Ma quali saranno gli interventi da realizzare? «È prevista la sostituzione dei corpi illuminanti del perimetro esterno del castello e di nuovi cavidotti così come anche la sostituzione dei fari del camminamento interno di sentinella e dei i fari per l’illuminazione degli spazi interni. Sarà illuminata la croce, ricostruita durante il secondo intervento di messa in sicurezza dell’interno. Gli impianti hanno, nel tempo, subito l’azione delle piogge che hanno allagato i pozzetti, quella dei topi e dei vandali, che ne hanno determinato il completo deterioramento».

Dei 90 mila a disposizione ne saranno destinati alle opere circa 58mila, mentre 32 mila andranno a coprire gli altri oneri. Il progettista dell’intervento è l’ing. Francesco Masala.

© Riproduzione riservata