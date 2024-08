Si apre un altro fronte di contrasto fra le forze politiche bosane. In apertura di seduta della riunione di Consiglio comunale tenutasi ieri mattina, i gruppi consiliari delle due opposizioni hanno infatti animato la seduta che ha colto di sorpresa. A nome di tutti il consigliere Alessandro Campus, ha infatti invitato gli uffici alla verifica della incompatibilità dell'assessore tecnico al Turismo Marco .Francesco Mannu.

“L’assessore – ha spiegato Campus- è legale rappresentante di una società a cui sono state notificate tra il mese di marzo e maggio 2024 cinque ordinanze ordinanze di pagamento a cura dell'ufficio Polizia Locale. A tal fine – ha aggiunto- si è chiede la verifica, ai sensi dell'art. 63 del testo unico degli Enti locali, considerato che i debiti riferibili ad un amministratore comporta la sua incompatibilità”.

Il sindaco Alfonso Marras nel prendere atto della richiesta precisa che " come vuole la legge l' assessore ha ora un certo periodo di tempo per comunicare le sue controdeduzioni". Spazio poi alle risposte delle interrogazioni degli assessori Ledda, Naitana e Mannu su strutture scolastiche, eventi e turismo, traffico.

“ Prendiamo atto dei buoni propositi- ha detto il consigliere Campus - ma le risposte non sono soddisfacenti". Nominata anche la commissione al traffico di cui fanno parte Stefania Urgu e Massimo Blandino per la maggioranza, Eligio Urgu per la minoranza.

