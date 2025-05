Nuovo affondo dei gruppi consiliari “Bosa Cambia Bosa” e “Bosa Noi Ci Siamo”, che tornano a incalzare l’amministrazione comunale con un’interpellanza rivolta al sindaco Alfonso Marras ed all’assessore Marco Naitana. Al centro del documento firmato dai capigruppo Alessandro Campus e Angelo Masala, ci sono ancora una volta le criticità della viabilità cittadina e il mancato avvio del bando per i parcheggi a pagamento.

I consiglieri lamentano gravi carenze pure nella manutenzione delle strade, tra asfalto danneggiato e segnaletica orizzontale assente, anche nei tratti recentemente riasfaltati come via Lungo Temo e via Azuni. "Un pericolo concreto per pedoni e automobilisti- si legge nell’interpellanza- che richiama anche i numerosi incidenti avvenuti di recente. Nonostante gli impegni dichiarati in aula dall’assessore Naitana lo scorso febbraio, i lavori risultano fermi, così come il bando per l’affidamento della gestione dei parcheggi, che potrebbe rappresentare una fonte utile di entrate da reinvestire proprio nella sicurezza stradale".

Da qui le richieste: tempi certi per la realizzazione della segnaletica nelle principali vie cittadine e per la pubblicazione del bando.

