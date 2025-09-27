Anche quest’anno l’Istituto d’Istruzione Superiore G.A. Pischedda di parteciperà alla “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”, promossa dal Comitato 3 Ottobre. L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, si terrà a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre e vedrà coinvolte oltre 60 scuole europee, con più di 650 studenti e 110 docenti, insieme a volontari e operatori del settore.

La manifestazione nasce per commemorare le 368 vittime del naufragio avvenuto il 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa, ma si è trasformata negli anni in un’occasione di riflessione profonda sui temi dell’immigrazione, dell’accoglienza e dei diritti umani.

Il Comitato 3 Ottobre, promotore dell’iniziativa, ha individuato questa data come simbolo di memoria attiva, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura dell’inclusione. Il Pischedda partecipa per la quinta volta, confermando il proprio impegno educativo e sociale. Le alunne selezionate per rappresentare l’istituto sono Francesca Maria Stellato, Viola Teresa Serboli e Giulia Deriu, accompagnate dalle docenti Francesca Donzelli e Maria Caterina Mocci. Durante le giornate, le studentesse prenderanno parte a tavole rotonde, workshop e attività formative promosse da organizzazioni come Medici Senza Frontiere, Unicef, Emergency e Centro Astalli, confrontandosi con coetanei di tutta Europa.

Le serate saranno dedicate a momenti di intrattenimento e arte, pensati per stimolare la riflessione attraverso linguaggi espressivi e creativi. Un’esperienza che si preannuncia intensa e arricchente, capace di lasciare un segno profondo nella formazione personale e culturale delle partecipanti. Il Pischedda è l’unico istituto sardo presente all’evento, e le studentesse , al loro rientro, condivideranno quanto appreso con i compagni attraverso attività didattiche e laboratori.

Una trasferta resa possibile grazie al Comitato 3 Ottobre, alle famiglie e alla dirigente scolastica Rosella Uda, che sostengono con determinazione progetti di alto valore umano e civile.

